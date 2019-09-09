Нормандский формат: Путин поговорил с Макроном о Донбассе

После телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 8 сентября, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин и Эммануэль Макрон дали позитивную оценку освобождению и передаче 7 сентября удерживавшихся в Украине и в России лиц как важной гуманитарной акции. Выражена надежда, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений», – говорится в сообщении.
«В ходе обсуждения перспектив разрешения внутриукраинского конфликта акцентирована безальтернативность Минского Комплекса мер как основы урегулирования. Подтвержден взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках Нормандского формата. Президент России отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита Нормандской четверки, а также проработки тех решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам такой встречи», – заявили в Кремле.
Отмечается, что в данном контексте Путин заявил о «необходимости выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015-м и 2016 годах, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде "формулы Штайнмайера"».
Напомним, в субботу, 7 сентября, в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину.
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России.
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