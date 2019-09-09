Австралия сделала заявление по обмену пленными между Украиной и РФ

Австралия разочарована фактом, что в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ участвовал бывший начальник «бригады противовоздушной обороны ДНР» Владимир Цемах. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, пишет «Сегодня».

В МИД заявили, что Австралия признает важность для Украины обмена удерживаемыми лицами и приветствует освобождение 35 украинских граждан.

«Мы признаем страдания, которые они и их семьи перенесли, и понимаем их счастье в связи с возвращением домой. Однако Австралия разочарована тем, что в обмен был включен Владимир Цемах – человек, представляющий интерес в связи с катастрофой MH17», – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что правительство Австралии попросило власти Украины обеспечить доступность Цемаха для допроса следователями Международной следственной группы.

«Мы признаем, что Украина столкнулась с огромным давлением со стороны РФ, чтобы он включил Цемаха в процесс обмена. Однако обеспечить правосудие над Цемахом будет сложнее, если он будет находиться в России. Это будет особенно разочаровывающим для семей жертв. Правительство Австралии приветствует подтверждение от прокурора Нидерландов, что освобождение Цемаха не повлияет на начало судебного преследования четырех отдельных подозреваемых в голландском суде в марте 2020 года», – отметили в ведомстве.

В МИД призвали все страны, в том числе РФ, обеспечить, чтобы подозреваемые в причастности к катастрофе предстали перед судом.

Как сообщалось ранее, 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на родину. Цемах был в числе выданных РФ при обмене. Нидерланды заявили, что смогли допросить бывшего члена «ДНР» Владимира Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.

Напомним, 5 сентября, Владимир Цемах был освобожден судом из-под стражи под личное обязательство.

Ранее сообщалось, что в конце июня Служба безопасности Украины в результате спецоперации во временно неподконтрольном украинскому правительству Снежном (Донецкая обл.) задержала члена НВФ «ДНР» Цемаха. Его считают причастным к уничтожению рейса МН17.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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