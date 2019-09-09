Больше не пойду, жить хочу: В Луганске во время фейерверка люди получили травмы и ожоги (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске во время фейерверка люди получили ожоги и травмы. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На День города в Луганске, 7 сентября, после концерта российских исполнителей был фейерверк. Однако взрывы были достаточно низко, а две ракеты взорвались прямо под ногами у людей.

В одном из местных пабликов луганчанка Ксения рассказывает о том, как вблизи взорвалась ракета – под ногами у людей.

«Больше не пойду, жить хочу... Огромный кусок не пойми чего отлетел в руку, на руке и на шее ожоги, кофта от искр чуть не сгорела», – написала Ксения.

В этом и в иных пабликах жители Луганска уточняют, что таких взрывов было два:

Константин: «Я тоже заметил, что салют был в этот раз очень низко – ниже телевизионной башни. Салют – хорошо, но безопасность превыше всего»;

Алеша: «Это с северной стороны, а еще одна ракета бахнула недалеко от нас»;

Натали: «Моей соседке руку поранило, ожог».

Также люди обсуждают ситуацию, отмечая, что нужно делать. Одни встали на сторону пострадавших, иные же не видят ничего страшного в таком происшествии:

Ира: «Да в больнице возьмите результаты ожога, сфотографируйте, и в администрацию. Они же регулируют и спонсируют эти праздники. И обязательно в прокуратуру. Все жалуются, а по факту ничего не добиваются»;

Эльшад: «Ну вот, опять не так. Да что же такое, город для вас такой праздник бабахнул, а вы – давай в прокуратуру, давай то... Не угодишь вам»;