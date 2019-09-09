На Донбассе сохраняется высокая опасность пожаров

В Украине 9-10 сентября, кроме большинства районов Львовской, Закарпатской и Херсонской областей, сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, 9-10 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Закарпатской и Херсонской областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. На Киевщине 9-10 сентября сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», – сказано в сообщении.