Сводка из зоны ООС за 8 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов НВФ один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевое травмирование. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

вблизи Гранитного – из стрелкового оружия;

неподалеку Красногоровки – из автоматического гранатомета;

около Верхнеторецкого – из миномета калибром 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Николаевки – из крупнокалиберных пулеметов;

в районе Авдеевки – из автоматического гранатомета, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Лебединского – из минометов калибром 120 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи Крымского – из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки 8 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 74 единицы. Под огнем оказались поселок Старомихайловка на западе Донецка; Ясиноватая и прилегающий к ней поселок Минеральное; села Новая Марьевка, Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись противотанковая управляемая ракета, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «Киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Донецкий и Калиново-Борщеватое. Огонь велся из орудия боевой машины пехоты БМП-1, противотанкового гранатомета СПГ-9 и автоматического гранатомета АГС-17. В результате обстрела в населенном пункте Донецкий поврежден дом по ул. Криничной».