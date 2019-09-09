Интеграция переселенцев: Эксперт назвала главный важный момент

Наиболее успешными проектами по реинтеграции переселенцев являются те, которые помогают создавать стабильные рабочие места в Украине или обеспечивать самозанятость людей. Об этом рассказала правозащитница, менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» («Радник з питань ВПО») Валерия Вершинина.

Она привела пример реализации одного из таких проектов: «В прошлом году в Донецкой области были проекты от МОМ, которые давали 1-2 тыс. евро на развитие самозанятости: кто-то покупал себе кофе-машину и две специальные вафельницы, и открывал точки с кофе; кто-то начинал расфасовывать рыбу в вакууме. Большой плюс этих проектов был в том, что люди регистрировались как предприниматели, получали опыт работы сами на себя, а грант использовали на закупку оборудования».

Эксперт отметила, что далеко не все переселенцы могут быть предпринимателями, поскольку для этого нужны особые знания. «Когда эти гранты стали популярными, и сейчас в Донецкой и Луганской областях есть много проектов, которые предлагают обучиться и получить какие-то деньги для бизнеса, но проблема, как найти сбыт, как выйти на свои рынки», – говорит Вершинина.

Правозащитница рассказала, что многие переселенцы, которые получают гранты сталкиваются с проблемами в юридическом сопровождении бизнеса, например, как правильно экспортировать свою продукцию в Евросоюз, или с тем, что логистика не позволяет зарабатывать на произведенном товаре. «Люди не имеют знаний или навыков, как потом это реализовать. Мне кажется, что если бы этот компонент был бы закрыт [с помощью тренингов международных организаций], то значительно большее количество людей стали бы самозанятыми», – считает эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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