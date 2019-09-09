В «ДНР» приговорили мужчину к 15 годам тюрьмы за «шпионаж»

«Верховный суд ДНР» приговорил жителя Горловки, который «вошел в преступный сговор с представителями СБУ», к 15 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ДНР».

«Следствием установлено, что обвиняемый, являясь жителем Горловки, действуя умышленно, будучи завербованным ранее знакомым ему лицом, действующим в интересах иностранной разведки, в ноябре 2017 года производил фотофиксацию расположения войсковых частей народной милиции ДНР и административных зданий органов государственной власти республики», – уверяют в «ДНР».

В «республике» утверждают, что мужчина через интернет якобы передавал собранную информацию в СБУ.

В «ДНР» добавляют, что мужчину обвинили в «шпионаже», и «верховный суд ДНР» 5 августа приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. «Приговор вступил в законную силу», – сообщает пресс-служба «генпрокуратуры».

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