У Украины улучшился кредитный рейтинг

Международное кредитное рейтинговое агентство Fitch Rating повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах с B- до B и улучшило прогноз со стабильного на позитивный. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

«Есть первая маленькая победа. Положительная динамика в рейтингах таких агентств – показатель доверия к стране, а это возможность привлечения больших инвестиций. Как внутри страны, так и снаружи. Наша цель – долгосрочное дешевое кредитование и меньшая стоимость капиталов», – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Кредитное агентство Fitch отмечает, что Украина продемонстрировала возможность вовремя получить доступ к внешнему финансированию государственного бюджета, улучшив макроэкономическую стабильность и уменьшив государственный долг, в то время как сокращение избирательного периода уменьшило политическую неопределенность. Единство новой молодой команды президента, Верховной Рады и правительства, общая позиция и политическая воля внедрять сложные и необходимые реформы – одна из причин улучшения позиций Украины в рейтинге», – говорится в сообщении Кабмина.

Отмечается, что агентство прогнозирует дальнейшие положительные сдвиги в кредитоспособности Украины, учитывая ожидания в продолжении макроэкономической политики, обязательства нового правительства проводить структурные реформы и взаимодействовать с международными финансовыми организациями.

Как сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, приоритетами работы нового правительства пока является усиление сотрудничества с МВФ и другими международными партнерами, валютная либерализация и усиленная борьба с рейдерством и контрабандой.

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