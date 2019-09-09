Помощник Зеленского рассказал о деталях переговоров с РФ и ЕС по Цемаху

РФ с первого дня переговоров по обмену удерживаемыми лицами требовала выдать ей начальника «бригады противовоздушной обороны ДНР» Владимира Цемаха. Об этом рассказал помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу по обмену пленными, в интервью «Украинской правде».

«Его (Цемаха, – ред.) фамилия была с самого начала», – сказал Ермак.

Ермак также сообщил, что «президент Зеленский имел консультации с некоторыми европейскими лидерами и все необходимые процедуры, на которых настаивала нидерландская сторона по Цемаху, были реализованы».

«Они (нидерландская сторона, – ред.) имели возможность провести все, что хотели в рамках расследования», – отметил помощник президента.

Ермак также подчеркнул, что информация о том, что Цемах является очень важным свидетелем исходила от СМИ.

«Является ли он важным свидетелем, или не является, это докажет суд. Тогда мы будем понимать, был ли он на самом деле важным», – сказал Ермак.

«А что касается каких-то последствий политических... Позиция наших партнеров, она же базируется не только на этом деле. Там есть комплекс аргументов, на которых держится решение о санкциях. Не думаю, что освобождение Цемаха станет причиной пересмотра наших отношений с партнерами. Кроме того, насколько мне известно, и Россия, и Нидерланды являются участниками многих международных договоров, конвенций, предусматривающих предоставление помощи, участие в следствии и тому подобное. И это рабочий механизм», – сказал Ермак.

Как сообщалось ранее, 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на родину. Цемах был в числе выданных РФ при обмене. Нидерланды заявили, что смогли допросить бывшего члена «ДНР» Владимира Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.

Напомним, 5 сентября, Владимир Цемах был освобожден судом из-под стражи под личное обязательство.

Ранее сообщалось, что в конце июня Служба безопасности Украины в результате спецоперации во временно неподконтрольном украинскому правительству Снежном (Донецкая обл.) задержала члена НВФ «ДНР» Цемаха. Его считают причастным к уничтожению рейса МН17.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

Читайте также: