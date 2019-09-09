Отремонтирована часть дороги, соединяющей северные и южные районы Луганщины (Фото)

Дорожники выполнили ремонт дороги Р-66, которая проходит через село Нижняя Дуванка (Сватовский р-н, Луганская обл.). Другая часть этой дороги имеет существенные повреждения, проект на дальнейший капремонт уже подготовлен. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-центр Службы автомобильных дорог в Луганской области.

Автодорога Р-66 регионального значения, как отметили в пресс-центре, соединяет северные районы Луганщины с южными районами.

По словам начальника отдела качества и технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог в Луганской области Виктора Цыганского, работы на дороге в Нижней Дуванке проводились в рамках текущего ремонта. Были проведены соответствующие серьезные подготовительные работы по фрезерованию, зачистке и уборке, а участок протяженностью более 400 м был полностью заменен.

В Службе автодорог отметили, что в результате длительной эксплуатации, интенсивного движения большегрузного транспорта, постоянного недофинансирования дорожной отрасли в течение последних десятилетий автомобильная дорога была сильно повреждена. Жители села Нижняя Дуванка неоднократно жаловались на необходимость ремонта дороги.

Местные жители отмечали, что грузовики раньше ездили и по дороге, и по тротуарам, что ставило под угрозу жизни детей, которые шли в школу.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что в планах – капитальный ремонт еще одного участка дороги. Уже создана проектно-сметная документация, работы начнутся в этом году. Также продолжается подготовка проектно-сметной документации по мосту в с. Нижняя Дуванка.

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