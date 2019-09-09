Губернатор Луганщины: В числе освобожденных – двое мужчин из неподконтрольного Сорокино (Фото)

Двое жителей неподконтрольного украинским властям Сорокино (Лунганская обл.) попали в число освобожденных во время обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Об этом сегодня, 9 сентября, на своей странице в Facebook написал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий.

«Стало известно, что в числе освобожденных лиц были еще два наших земляка из Сорокино (ныне временно оккупированная территория), что на Луганщине: 73-летний шахтер Алексей Сизонович и 21-летний журналист Артур Панов», – сообщил губернатор.

Он также добавил поздравления с возвращением.

Напомним, в субботу, 7 сентября, в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину. Также были опубликованы фамилии освобожденных.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России.

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