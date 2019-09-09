ДТП на Донетчине: Пострадал 16-летний мотоциклист

В Селидово (Донецкая обл.) в минувшую субботу, во время выполнения обгона, водитель автомобиля столкнулся с мотоциклом. В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

«В минувшую субботу около 22:54 в дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение о том, что на участке автодороги Селидово – Цукурино, произошло ДТП с мотоциклом. При осмотре места происшествия было установлено, что 45-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114, совершая обгон других автомобилей, не увидел среди них мотоциклиста. В результате столкновения 16-летний мотоциклист получил перелом ноги и был госпитализирован в травматологическое отделение местной больницы», – рассказали в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.