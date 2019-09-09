Турбо-режим: Какие планы у Верховной Рады на ближайшую сессию

На ближайшей сессии Верховная Рада Украины должна рассмотреть более сотни законопроектов, в числе которых – проект государственного бюджета на 2020 год Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 сентября, в ходе заседания Согласительного совета парламента сообщил председатель Верховной рады Украины и глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

По его словам, на этой пленарной неделе народные депутаты Украины будут работать в «турбо-режиме». «Аппаратом Верховной Рады Украины завершено обобщение комитетов по повестке дня второй сессии, которые поступили по состоянию на 5 сентября 2019 года. В предложенную нам повестку дня второй сессии вошли 188 вопросов, большинство из них касается инициативы народных депутатов Украины, из которых 50 обозначены президентом как неотложные, еще 13 неотложных проектов инициированы именно президентом Украины», – сказал он.

Глава Верховной Рады сообщил, что к переходным законопроектам с прошлого созыва парламента относятся 69 вопросов, из которых 63 законопроекта, которые поручено подготовить ко второму чтению и 4 закона, которые вернули в парламент с вето президента Украины для повторного рассмотрения. «Еще 20 законопроектов по выводам комитетов предлагается не включать в повестку дня сессии, как такие, что утратили актуальность и не поддерживаются по разным обстоятельствам», – отметил Разумков.

«На этой сессии нам необходимо рассмотреть 7 законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины, которые были включены в повестку дня второй сессии и ожидают заключений Конституционного суда Украины. Кроме того, важное задание, которое стоит перед нами на текущей сессии, это рассмотрение и принятие закона о Государственном бюджете Украины», – заявил спикер парламента.

Он добавил, что в следующий понедельник в повестку дня будут включены дополнительные законопроекты, а на этой неделе комитеты рекомендуют парламенту рассмотреть 36 вопросов, которые могут быть дополнены.

«На пленарном заседании с 17 по 20 сентября планируется рассмотреть еще 38 вопросов, в частности – государственный бюджет Украины на 2020 год», – проинформировал Радумков.

Напомним, Кабинет министров Украины должен представить Верховной Раде законопроект о государственном бюджете на 2020 год с учетом показателей экономического роста до 15 сентября.

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