В Луганске обсуждают «Девушку с веслом» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске открыли парковую скульптуру «Девушка с веслом». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Скульптура установлена в городском парке культуры и отдыха им. Горького. «Прототипом изваяния послужила знаменитая на весь Советский Союз скульптура Ивана Шадра, которая в 1936 году появилась на центральной аллее луганского парка», – уверяют в «ЛНР».

Скульптура была утрачена в годы Второй мировой.

Автор новой работы – Роман Мануйлов, позировала для него хореограф Марина Сердюк. Изначально у скульптуры планировался пьедестал, но в процессе импровизации с ландшафтным дизайном «она сошла к людям», и к ней теперь может подойти любой посетитель парка.

В соцсетях широко обсуждают скульптуру. Луганчане рассуждают, насколько необходимо было тратить средства на создание «Девушки с веслом», а также саму скульптуру: