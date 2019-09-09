В Луганске обсуждают «Девушку с веслом» (Фото)

В Луганске обсуждают «Девушку с веслом» (Фото)

09.09.19 15:49dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Луганске открыли парковую скульптуру «Девушка с веслом». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Скульптура установлена в городском парке культуры и отдыха им. Горького. «Прототипом изваяния послужила знаменитая на весь Советский Союз скульптура Ивана Шадра, которая в 1936 году появилась на центральной аллее луганского парка», – уверяют в «ЛНР».

Скульптура была утрачена в годы Второй мировой.

Автор новой работы – Роман Мануйлов, позировала для него хореограф Марина Сердюк. Изначально у скульптуры планировался пьедестал, но в процессе импровизации с ландшафтным дизайном «она сошла к людям», и к ней теперь может подойти любой посетитель парка.

В соцсетях широко обсуждают скульптуру. Луганчане рассуждают, насколько необходимо было тратить средства на создание «Девушки с веслом», а также саму скульптуру:

  • Лилия: «Жаль только, что нынешней "девушке с веслом" негде упражняться своим орудием. Было бы неплохо, если она не только радовала глаз своей симпатичной фигурой, но и речку очистила своим плавательным приспособлением»;
  • Дмитрий: «Еще можно пару статуй поставить»;
  • Анна: «Очень нужная вещь! Как без нее жили?»;
  • Светлана: «Почему с лицом мужика? Капец... У руководства города с головой беда?»;
  • Глеб: «Престарелое руководство ностальгирует по своей молодости, создавая псевдосоветские декорации... Но нужно подстраиваться под молодое поколение, посему в ближайшее время будут прокачаны все остальные памятники…»;
  • Михаил: «Лицо мужское какое-то».

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