В Луганске обсуждают «Девушку с веслом» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске открыли парковую скульптуру «Девушка с веслом». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
Скульптура установлена в городском парке культуры и отдыха им. Горького. «Прототипом изваяния послужила знаменитая на весь Советский Союз скульптура Ивана Шадра, которая в 1936 году появилась на центральной аллее луганского парка», – уверяют в «ЛНР».
Скульптура была утрачена в годы Второй мировой.
Автор новой работы – Роман Мануйлов, позировала для него хореограф Марина Сердюк. Изначально у скульптуры планировался пьедестал, но в процессе импровизации с ландшафтным дизайном «она сошла к людям», и к ней теперь может подойти любой посетитель парка.
В соцсетях широко обсуждают скульптуру. Луганчане рассуждают, насколько необходимо было тратить средства на создание «Девушки с веслом», а также саму скульптуру:
- Лилия: «Жаль только, что нынешней "девушке с веслом" негде упражняться своим орудием. Было бы неплохо, если она не только радовала глаз своей симпатичной фигурой, но и речку очистила своим плавательным приспособлением»;
- Дмитрий: «Еще можно пару статуй поставить»;
- Анна: «Очень нужная вещь! Как без нее жили?»;
- Светлана: «Почему с лицом мужика? Капец... У руководства города с головой беда?»;
- Глеб: «Престарелое руководство ностальгирует по своей молодости, создавая псевдосоветские декорации... Но нужно подстраиваться под молодое поколение, посему в ближайшее время будут прокачаны все остальные памятники…»;
- Михаил: «Лицо мужское какое-то».
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