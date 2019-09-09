«Донбасс» победил «Краковию» и вернул себе домашний трофей Donbass Open Cup

Международный хоккей вернулся в Дружковку! С 6 по 8 сентября на льду арены «Альтаир» четыре команды из трех стран определяли сильнейшего, сообщает пресс-служба ХК «Донбасс».

Украинские «Донбасс» и «Кременчук», латвийский «Земгале» и польская «Краковия» сошлись в борьбе за главный трофей Donbass Open Cup.

В решающем матче между собой сошлись «Донбасс» и польская «Краковия» – команды, которые выиграли две стартовые встречи, и подошли к очному противостоянию с равным количеством очков в турнирной таблице.

Начало поединка было достаточно нервным и тяжелым для «Донбасса». Гости чаще угрожали воротам Степана Горячевских, но поразить их так и не смогли. После сдерживания стартового натиска соперника «Донбасс» забил, причем сделал это дважды. Своими шансами поочередно хладнокровно воспользовались Евгений Белухин и Виктор Захаров.

Деморализовать соперника донецкому клубу удалось уже во втором периоде, когда Александр Костиков сделал счет 3:0 спустя полторы минуты после перерыва.

В третьем периоде «Донбасс» уже мог позволить себе играть более аккуратно, ведь обязательной задачи бежать вперед и забивать уже не было. В игровом процессе выделилась яркая драка Владимира Романенко с Бартоломеем Бухавским, которую, впрочем, оба хоккеиста завершили на ногах, не выявив сильнейшего.

Во второй половине заключительного периода «Краковия» все-таки размочила счет. Все тот же Бухавский остановил сухую серию «Донбасса» на домашнем турнире на отметке 170:20. Сразу после этого гола Костиков смог заработать штрафной бросок, но не переиграл Мирослава Коприву. На последних минутах поляки рискнули, сняв вратаря, и получили шайбу в пустые ворота от Филиппа Пангелова-Юлдашева.

Финальная сирена зафиксировала итоговую победу «Донбасса» над «Краковией» со счетом 4:1. Трофей Donbass Open Cup вернулся домой!

Фото: пресс-служба ХК «Донбасс»

«Донбасс» – «Краковия» 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – Белухин (Костиков) – 12:35, 2:0 – Захаров (Игнатенко, Яковлев) – 17:00, 3:0 – Костиков (Пуголовкин) – 21:35, 3:1 – Бухавский (Джевецки) – 50:20, 4:1 – Пангелов-Юлдашев (Каменьков) – 57:33.

«Донбасс»: Горячевских (Дьяченко); Сильницкий – Романенко, Яковлев – Игнатенко, Каменьков – Пангелов-Юлдашев, Жовнир – Григорьев; Лялька – Мазур – Коренчук, Рыбчик – Захаров (К) – Никифоров, Пуголовкин – Белухин – Костиков, Разумов – Карпенко – Мостовой.



«Краковия»: Коприва (Ковалувка); Бухавский – Кручек (К), Ежек – Мушиол, Ромповский – Гула, Домпковский – Гоштыла; Беперж – Гаер – Барта, Вачовец – Капица – Микула, Джевецки – Домогава – Микула, Брынкус – Брыничка – Джюрджиа.

Определились обладатели индивидуальных наград предсезонного турнира Donbass Open Cup-2019.

Лучшим вратарем соревнований стал голкипер «Донбасса» Степан Горячевских, который в двух матчах пропустил одну шайбу.

Лучшим защитником признан также игрок «Донбасса» Юрий Сильницкий.

Звание лучшего нападающего досталось Бартоломею Бухавскому из «Краковии».

В гонке бомбардиров с пятью очками победил форвард «Кременчука» Дмитрий Орлов (4+1).

«Считаю, что наша победа – это победа украинского хоккея. Ребята – молодцы, выполнили очень много работы. Мы – тренерский штаб – довольны, – отметил главный тренер ХК "Донбасс" Сергей Витер. Все работали на оборону, у нас был хороший возврат, все не боялись шайбы, ложились лицом и грудью под нее. Вратари здорово старались, и защитники помогали, работала вся команда. Не буду никого выделять, это и есть оборона по всей площадке. Она приводит к тому, что можно играть "на ноль". Все было в порядке в плане организации и содержания игры. Тяжеловатой была третья игра, но напряглись, молодцы. Очень много выполнили из того, что мы просили, и очень много выполнили "черновой работы". Это радует! Есть коллектив, есть команда! Мы к этому стремились, поэтому выиграли!»

«На турнире собраны хорошие коллективы – благодаря сильным соперникам получаются интересные матчи, – рассказал главный тренер ХК "Краковия" Рудольф Рогачек. Выражаем благодарность принимающей стороне за хорошую организацию турнира. Для нашей команды это отличная подготовка к старту чемпионата, это необходимая игровая практика. Еще раз подчеркну, что приятно удивлены уровнем проведения соревнований. С удовольствием еще не раз посетим Украину и сыграем с такими хорошими командами».

«Я бы не сказал, что у нас сегодня было большое игровое преимущество, – подвел итог последнего матча турнира защитник ХК "Донбасс" Юрий Сильницкий. – Была игра равных команд. "Краковия" – мастеровитый соперник, они бежали, давили. Мы переломили игру за счет характера, где-то чуть-чуть повезло. Игра была очень серьезного уровня. Думаю, четвертая шайба была уже решающей. Пангелов вколотил ее, так сказать, поставил точку. После этого гола уже "оковы были сняты". Самой сложной командой назвал бы "Кременчук", они неплохо усилились в межсезонье. У них хорошая и мастеровитая команда. Свое предпочтение отдал бы им. Теперь будем готовиться к старту сезона УХЛ, чтобы порадовать болельщиков, мы играем для них и ждем всех на хоккее. Наши фаны – наш шестой игрок, они всегда придают нам сил, когда те уже на исходе».

В матче за третье место сошлись «Земгале» и «Кременчук». Латвийская команда потерпела третье поражение на турнире, пропустив от «горожан» шесть раз. Хет-триком в составе команды Александра Савицкого отличился Дмитрий Орлов.

Таким образом, «Кременчук» занял третье место на предсезонном турнире, а действующий обладатель трофея – «Земгале» – остался последним с нулем набранных очков.

Хоккейный клуб «Донбасс» поздравляет всех любителей хоккея с очередной победой украинского спорта!