Мариуполю передали шесть уникальных кованых скульптур (Фото)

В Мариуполе (Донецкая обл.), на масштабном художественном фестивале Приазовья «Пространство мечты», прошла торжественная передача дизайнерских кованых скульптур громадам Мариуполя, Сартаны и Мангуша, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

На вручении присутствовал заместитель городского головы Сергей Захаров.

«Десять скульптур были созданы по эскизам детей совместно с кузнецами из разных городов Украины. Около месяца мастера, под чутким руководством юных художников воплощали их идеи в жизнь. На вручении творческие тандемы представили свои работы. Шесть из них переданы Мариуполю. После определения их будущего расположения скульптуры украсят парковые зоны города», – рассказали в пресс-службе.

Сергей Захаров поблагодарил художников пера и металла за такие замечательные подарки: «Спасибо вам за вашу исполнительность, в создании таких потрясающих скульптур. Соединить детские рисунки и труд кузнеца – нелегкая задача, но вы отлично с ней справились».

Гостей фестиваля также ждала яркая праздничная программа. Желающие могли принять участие в коллективной росписи гигантской металлической скульптуры – «птица-рыба». На крытой площадке «Акварели» прошла выставка картин. Были представлены работы различных художественных направлений, картины молодых художников и даже рисунки детей.

Также были организованы мастер-классы по гончарному и кузнечному делу. Желающие могли собственноручно выковать сердце из метала или сделать керамический горшок. Любители экстрима могли попробовать себя в стрельбе из лука и метании ножей. Для детей проходили импровизированные средневековые бои. С концертной программой в режиме «нон-стоп» выступали творческие коллективы городского центра внешкольной работы.

Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета