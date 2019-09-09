Подельник «ЛНР: На Луганщине осужден шпион НВФ

На Луганщине житель Новоайдарского района приговорен к 5 годам лишения свободы за содействие деятельности участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР» и незаконное хранение боеприпасов. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, мужчина осужден по факту совершения им уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 263 (хранение боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, без предусмотренного законом разрешения) и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям).

«47-летний подельник террористов вступил в преступный сговор с разведчиком разведывательной роты одного из незаконных вооруженных формирований "второго армейского корпуса народной милиции ЛНР" и в течение января-марта 2017 года осуществлял сбор и передачу информации военного характера по дислокации, перемещению, количественному составу и вооружению подразделений ВСУ в районе проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные данные использовались НВФ для дальнейшего планирования и проведения боевых операций против украинской армии, а также для осуществления обстрелов домов на подконтрольной Украине территории Луганской области, которые привели к тяжелым последствиям.

«По результатам указанной преступной деятельности имели место попытки продвижения на контролируемую украинскими властями территорию Луганской области со стороны незаконных вооруженных формирований "ЛНР" с целью дальнейшего изменения границ территории и государственной границы Украины. Кроме того, во время санкционированного обыска, проведенного по месту жительства злоумышленника, были обнаружены и изъяты боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества», – сообщили в прокуратуре.

«Поскольку в ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности. На данный момент приговором Старобельского районного суда Луганской области мужчина признан виновным в совершении указанных уголовных правонарушений и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы», – добавили в ведомстве.

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