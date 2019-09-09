В Виннице открыли стелу, посвященную погибшим на Донбассе медикам (Фото)

В субботу, 7 сентября, в Виннице на территории медицинского колледжа возле знака погибших медиков открыли мультимедийную стелу памяти, пишет «Вінниця.info».

Сообщается, что на интерактивной стеле в слайдах изображены фотографии и фамилии врачей, медсестер и волонтеров, погибших на Донбассе.

В день открытия возле памятного знака родные и коллеги-медики провели совместную молитву за души павших героев и возложили цветы.

Почтить память коллег пришли также профессора и доктора медицинских наук.

Фото: vinnitsa.info