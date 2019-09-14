Деньги были – ремонт нет: В прифронтовых городах Луганщины из-за чиновников страдают школы (Фото)

На Луганщине полицейские расследуют хищения бюджетных денег во время ремонта школы №5 в прифронтовом городе Золотое. Закрытое в 2018-м году уголовное дело возобновили в Лисичанской местной прокуратуре. После проведения следствия его передали из Попаснянского отдела прокуратуры. Тогда лисичанские следователи состава преступления не увидели.

По договору с Попаснянским отделом образования в школе №5 в прифронтовом Золотом подрядчик должен был закончить работы в январе 2019 года. По словам директора учреждения Елены Бабак, ремонтные работы в школе начались осенью прошлого года, одну сторону фасада полностью отремонтировали, но до весны 2019 года она вся обвалилась. «Эти строительные ласа стоят уже второй раз, и оштукатурено здесь уже второй раз», – сказала она.

Елена Бабак сообщила, что ремонтные работы велись в два этапа – два года назад заменили системы водоснабжения и отопления, окна и двери. Новая крыша в школе протекает, а на чердаке сейчас свалка строительного мусора. Она также отмечает, что краска, которой окрашены стены учреждения внутри – некачественная. «У нас здесь каждый день находятся 300 детей, и на стенах остаются следы – от рук, от обуви детей, и помыть это невозможно», – говорит директор школы.

Из-за этого учителя и родители сами перекрасили стены в столовой, а в учебных классах поклеили обои. «Теперь это можно вымыть, продизинфицировать. Все, что нужно сделать в учебном учреждении», – отмечает Бабак.

Сейчас ремонтные работы в школе приостановлены. Ее директор утверждает, что договор на ремонт учреждения с подрядчиком из Северодонецка на сумму 11 млн грн заключал отдел образования Попаснянской районной администрации, они же и подписывали акты выполненных работ. «Такие документы есть, но они в отделе образования, потому что отдел образования заключал договор с этой организацией», – заявила Бабак.

По словам представителя Попаснянского сюза участников АТО Виктора Ложки, проблема с ремонтом школы в Золотом не единственная в районе. «Это не единственная проблема района. Это разворовывание денежных средств в попаснянской райгосадминистрации или ВГА. Началось все это с 2017 года. Заводился нужный подрядчик, который ничего не делал либо делал очень поверхностно, очень некачественно, потому как на ремонт оставалось денег очень мало – основную часть нужно было украсть», – считает он.

В сентябре 2017 года Государственный фонд регионального развития выделил почти 4 млн грн на строительство стадиона с искусственным покрытием на территории школы №1 в Попасной, остальное должен был профинансировать районный бюджет.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Спустя 2 года стадион все еще не готов. «Осталось 333 тыс. грн, чтобы достроить этот стадион, который почти уже готов, но эти деньги за наше несогласие с решением по фирме, которая должна была строить этот стадион, нам не дают. Мы выбрали не того подрядчика, и за это наказывают не только меня как директора, а и детей», – сообщил директор учреждения Виктор Шулик.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Как рассказал начальник Попаснянского отдела Лисичанской местной прокуратуры Иван Самсонюк, в 2018 году они открыли уголовное дело по статье – служебный подлог: «Нами был проведен ряд мероприятий – проведены строительные экспертизы, почерковедческая экспертиза, экономическая экспертиза. Эксперты нам дали заключение, что действиями должностных лиц предприятия и районной администрации причинен ущерб государству в сумме около миллиона гривен».

После этого уголовное дело передали в Лисичанскую прокуратуру и Лисичанский отдел полиции. «У нас фактически были готовы подозрения как на чиновников, так и на подрядчиков. Мы готовы были направить это дело в суд, но, проведя следственные действия, в Лисичанском отделе полиции, решили, что преступления нет», – сообщил Самсонюк.

Руководитель Лисичанской местной прокуратуры Виктор Лазуренко утверждает, что данное уголовное производство было внесено в ЕРДР. «Во время изучения вышеуказанного дела, которое было закрыто уже, мы установили, что не в полном объеме были выполнены следственные действия, а именно – не был подтвержден факт выполнения подрядной организацией работ, которые уже сделаны», – сказал он.

Когда закончат следственные действия и передадут ли дело в суд, в прокуратуре не сообщили.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»