У полицейских Луганщины появится комната психологической разгрузки

У полицейских Луганщины появится многофункциональное помещение для психологической разгрузки. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

«Пространство доверия. Trust space – комната психологической разгрузки. Эта комната предназначена для психологической помощи в решении определенных проблем, снятия стресса, напряжения, гармонизации психоэмоционального состояния, восстановления физиологического и психологического здоровья правоохранителей. Но, это, так сказать, еще и учебно-релаксационное пространство для проведения тренингов с целью налаживания взаимодействия между полицейскими и территориальными громадами», – написала она.

По ее словам, учитывая специфику региона, в течение длительного времени, начиная с 2014 года, когда Главное управление Национальной полиции в Луганской области было дислоцировано в г. Северодонецк, психологи не имели специального помещения и специальных «инструментов» для проведения индивидуальных консультаций, комплекса психологических разгрузок и тренингов с полицейскими.

«При поддержке Программы ООН по восстановлению и развитию мира, которая проводится ИСАР "Единение" в рамках проекта "Поддержка взаимодействия полиции и населения на принципах партнерства в целевых громадах Донецкой и Луганской областях", мечта полицейских психологов воплощается в жизнь», – отметила Погукай.