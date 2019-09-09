В пропуске через линию соприкосновения на Донбассе отказано 231 лицу (Инфорграфика)

На прошлой неделе через линию разграничения в установленном порядке было оформлено 252,1 тыс. граждан и 31 700 транспортных средств. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

При этом отказано в пропуске через линию соприкосновения 231 лицу в связи с неточностями в документах или отсутствием необходимого перечня документов.

Пограничниками в контрольных пунктах въезда-выезда оформлено 45 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые «из-за гуманитарного кризиса и систематического нарушения прав человека со стороны оккупационной администрации РФ вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания и искать лучшей жизни на контролируемой украинскими властями территории».

Пограничными нарядами в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров в районе операции Объединенных сил выявлено 29 паспортов Украины с признаками частичной подделки.

К административной ответственности в КПВВ на линии разграничения привлечено 14 граждан, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в недействующих пунктах пропуска на временно неконтролируемом участке российско-украинской границы.