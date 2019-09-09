В «ДНР» дети присягали на верность Пушилину

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области дети присягали на верность «главе ДНР» Денису Пушилину. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Денис Казанский.
По его словам, текст клятвы произносит руководитель «центрального исполкома общественного движения "Донецкая республика"», гражданин России Алексей Муратов.
«Клянусь я честью и душой республике служить. Клянусь всем сердцем и судьбой командой главы быть. Клянусь, что сделаю я все, чтоб Донбасс великим возродить. И в сердце у меня Россия – в Украину не вернусь», – произносит Муратов.
Дети и подростки повторяют: «Клянусь».
«Крепко там люди мозгами едут, конечно», – прокомментировал Казанский.
Отметим, что такую клятву дети произносили в вечернее время в селе Благодатное, где 8 сентября прошли «республиканские» соревнования по авто- и мотоспорту и другие мероприятия.
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