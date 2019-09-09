В Донецке установили памятник российскому царю (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке установили памятник российскому царю Николаю II. Об этом сообщается в местных пабликах в соцсети.
Торжественное открытие памятника-бюста прошло 8 сентября в микрорайоне Горняк в Куйбышевском районе Донецка – на территории строящегося храма.
Ранее сообщалось, что в Донецке поставят памятник российскому царю Николаю II.
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