Бита за Донбасс и обмен пленными: Эксперт рассказал о серьезных рисках

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией в формате «35 на 35», который состоялся в субботу, 7 сентября, может быть чем-то большим, чем просто обмен. Такое мнение высказал «Донецким новостям» директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По мнению эксперта, Украину ведут по пути имплементации «Минска», причем – в российской трактовке. Частью общей картины может стать и обсуждаемый обмен пленными между Киевом и «Л-ДНР».

«Я, конечно, приветствую обмен пленными – точнее освобождение украинских политузников и пленных из российских тюрем. Но я вижу определенные риски. К примеру, что это освобождение является чем-то большим. Что последуют весьма условное разведение сил и средств (о чем уже заявлено, хоть пока речь лишь о нескольких участках), а также – имплементация политической части Минских соглашений», – считает эксперт.

Кулик напомнил, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской (на очереди закрепление разведения у Петровского и Золотого) не остановило обстрелы. С начала весьма условного перемирия – с конца июля – в рядах украинских военных уже более десяти погибших и около 30 раненых и травмированных – от обстрелов.

«Террористы на самом деле не выполнили обязательства по разведению сил и средств у Станицы Луганской. Их военные и спецслужбы просто сменили нашивки на "МЧС ЛНР". Укрепрайон в районе горы князя Игоря не разобран, а фортификационные сооружения на той стороне Северского Донца, ближе к мосту, демонтированы лишь частично. И их вполне могут использовать как отправную точку для контратаки. Украинские инженеры не имеют доступа на ту сторону Северского Донца. При этом количество вылазок вражеских ДРГ увеличивается вдоль всей линии фронта. Все это указывает на то, что противник пробует нас на прочность. И видя, что мы готовы даже при таких факторах идти на уступки дальше, Кремль будет еще усиленнее продавливать свой вариант разрешения конфликта», – говорит Кулик.

Эксперт считает, что речь идет о принятии законов об амнистии и «особом статусе», а также продолжении разведения сил и средств вдоль всей линии разграничения.

«Я вижу тактические и военно-стратегические проблемы, связанные с этим. То же отведение украинских подразделений от Станицы Луганской и Золотого создает возможность захвата большого плацдарма – в случае контратаки со стороны РФ и оккупационных войск. Это только два направления в Луганской области. Но потенциально такие риски есть для всей Луганщины, для всей Донетчины», – отметил Кулик.

Кулик напомнил, что до 2014 года Россия и ее агенты влияния в Украине уверяли: нашей стране не нужны флот и армия, от любого внешнего агрессора нас защитит «братская страна». Что было потом – известно.

«Что-то похожее происходит и сейчас. Нас призывают отводить войска, "прекратить стрелять", создавать временные администрации, вводить переходное право. По сути же идет узаконивание оккупационных администраций», – говорит эксперт и отмечает, что попытка достигнуть мира «любой ценой» встретит достаточно сильное сопротивление в украинском обществе.

Говоря о возможном обмене пленными между Киевом и «Л-ДНР», Кулик отметил, что есть два варианта сроков.

«Первая версия – такой обмен является одним из условий проведения встречи глав государств Нормандского формата – Украины, России, Германии, Франции. Если так и будет, стоит говорить об уступке со стороны РФ. Или же подобного рода обмен станет результатом встречи Нормандской четверки как договоренность, скрепленная определенными гарантиями. Поле этого европейцы могут снять ряд персональных санкций с российских чиновников, а через какое-то время, возможно, смягчить или отменить некоторые секторальные санкции. В таком случае можно будет говорить о некой "большой сделке" с участием различных фигурантов», – отметил эксперт.