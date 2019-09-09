Зеленский в сентябре посетит США

Президент Украины Владимир Зеленский в этом месяце посетит США, где в Нью-Йорке примет участие в Генеральной ассамблее ООН. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, глава украинского государства в ходе своего визита в Америку встретится с президентом США Дональдом Трампом. «У нас есть приглашение, оно даже в письменном виде, что не часто делается в дипломатии – приглашение посетить Соединенные Штаты», – сказал он.

«Мы едем 23 числа этого месяца, но прибыть в Вашингтон и встретиться с президентом и правительством США – есть разные даты, которые мы сейчас отрабатываем. В ближайшее время будут определенные конкретные даты, согласованные с американской стороной», – добавил Пристайко.

Министр иностранных дел Украины также заявил, что встреча лидеров стран-участниц Нормандского формата планируется в ближайшее время, а президент Украины Владимир Зеленский готов к этой встрече уже в сентябре.

Как сообщалось ранее, запланированная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США в Польше не состоялась.

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