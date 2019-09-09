На Донетчину прибыл гуманитарный груз от Латвийской Республики. Гуманитарную помощь для гражданского населения, проживающего вблизи линии разграничения передала делегация Латвии во главе с чрезвычайным и полномочным послом Латвии в Украине Юрисом Пойкансом, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин поздравил членов делегации и поблагодарил за поддержку Донецкой области и Украины со стороны Латвии.

«Очень приятно, что не оставляете нас наедине в этой сложной ситуации на Донетчине и Луганщине в российско-украинском вооруженном конфликте. Жители Марьинки и Станицы Луганской искренне оценят вашу поддержку. Мы совместно реализуем много военных и гуманитарных проектов, что положительно влияет на взаимоотношения между нашими странами», – отметил Филашкин.

Заместитель командующего Объединенных сил по морально-психологическому обеспечению и гуманитарным вопросам, полковник Олег Кудренко также поблагодарил за постоянную помощь гражданскому населению вблизи линии разграничения и отметил большую роль Латвии в обучении подразделений Вооруженных сил Украины и офицеров военно-гражданского сотрудничества по стандартам НАТО.

Юрис Пойканс отметил, что это уже 16-й гуманитарный груз, который доставляют непосредственно в Донецкую область.

«В этот раз мы привезли медицинский перевязочный материал, одежду, детские игрушки, которые силами Национальной гвардии Украины будут переданы в Марьинку и Станицу Луганскую. Нам очень важно, чтобы рядом с политическими декларациями в поддержку Украины были практические действия. Надеюсь, что создадим дружеские контакты для будущего сотрудничества. Кроме гуманитарной поддержки мы видим ряд направлений, где мы готовы работать. Например, сотрудничество между органами самоуправления, потому что это возможность поучиться друг у друга», – подчеркнул Пойканс.

Посол Пойканс во время встречи с руководством Донецкой ОГА отметил, что Латвия готова принять украинцев, освобожденных из российского плена в ходе обмена 7 сентября.

Оборонная отрасль Латвии уже шестой год поддерживает солдат и мирных жителей, страдающих от военного конфликта на востоке Украины. С начала лета 2014 года дети военнослужащих Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины получают посылки с необходимыми вещами для обучения и подарки на Рождество. С начала 2017 гуманитарные грузы доставляются непосредственно в Донецкую и Луганскую области, где больше всего нуждаются в помощи как военные, так и гражданские лица.

В состав гуманитарной помощи Латвии в разное время входили: одежда, обувь, одеяла, постельное белье (простыни, полотенца, наволочки), продукты питания, ортопедические кровати. За все время в Донецкую область грузовиками Национальной гвардии Украины, которая сотрудничает с Вооруженными силами Латвийской Республики, были доставлены и переданы людям и социальным структурам, которые нуждаются, около 110 тонн гуманитарного груза.

Служба капелланов и психологов Национальных вооруженных сил Латвии регулярно сотрудничает с компетентными ведомствами украинской армии, чтобы обеспечить поддержку украинских солдат и мирных жителей, живущих в условиях войны.