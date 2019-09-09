Донбасс и Приднестровье: Как решает свой конфликт Молдова

Чтобы решить такой конфликт, как на Приднестровье, нужно много времени. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил глава МИД Молдовы Ник Попеску.

«Параллельно с поиском политических решений Молдова пыталась приблизиться к гражданам, которые проживают в Приднестровье, которые являются гражданами Молдовы. Мы взаимодействуем с ними на разных уровнях», – сказал он.

«Большинство жителей Приднестровья имеют молдавские паспорта. С этими паспортами они могут путешествовать без виз в Европейский Союз. Мы также предложили Приднестровью возможность принимать участие в зоне свободной торговли с ЕС. Компании, которые работают в Приднестровье, зарегистрированы в Кишиневе, как молдавские компании, и благодаря этому они могут экспортировать товары на европейский рынок. На сегодняшний день большинство товаров, которые экспортируются из Приднестровья, потом оказываются на рынках ЕС», – рассказал Попеску.

По его словам, экономика Приднестровья сейчас полностью зависит от рынка Европейского Союза. «В этом нам помогает наше географическое расположение – мы находимся сразу на границе с ЕС. Поэтому мы даем гражданам, проживающим на территории Приднестровья, преимущества от сотрудничества с Молдовой и в формате работы молдавских граждан. Это является важной частью решения конфликта, но, как известно, полностью урегулировать конфликт нам пока не удалось», – резюмировал дипломат.

Он также сообщил, что Молдова поддерживает территориальную целостность Украины, а урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе была одна из тем его переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

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