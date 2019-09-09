Обмен между Украиной и РФ может создать условия для выполнения «Минска», – Кремль

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может создать необходимые условия для выполнения Минских договоренностей. Об этом сегодня, 9 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает российское издание «ТАСС».

Песков позитивно оценил прошедший 7 сентября обмен удерживаемыми лицами, он считает, что это – повод для осторожного оптимизма на будущее.

«Это был обмен удерживаемыми лицами. Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен», – заявил представитель Кремля.

По его мнению, прошедший обмен, «безусловно, дает повод для осторожного оптимизма в плане продолжения дальнейшей работы в русле поиска путей нормализации отношений между Россией и Украиной и, конечно, что главное – для обеспечения условий по реализации Минских договоренностей».

Песков отказался давать какие-либо комментарии по списку лиц, участвовавших в обмене.

Напомним, в субботу, 7 сентября, в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину. Также были опубликованы фамилии освобожденных.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России.

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