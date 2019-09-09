Латвия планирует открыть почетное консульство на Донетчине

В Славянске (Донецкая обл.) в ближайшее время планируют создать почетное консульство Латвийской Республики. Об этом сегодня, 9 сентября, во время рабочего визита в Донецкую область заявил чрезвычайный и полномочный посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс, передает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Так, по информации пресс-службы, во время рабочей встречи с заместителем председателя ДонОВГА Вадимом Филашкиным посол заявил, что с латвийской стороны завершено согласование кандидатур на должность почетного консула в Донецкой области. «Почетное консульство в Донецкой области станет пунктом координации реализации совместных проектов – образовательных, медицинских, гуманитарных и тому подобное. Консульство позволит также углубить культурных обмен между нашими странами и станет очень хорошим дополнением к тем отношениям, которые уже сформировались», – заявил Юрис Пойканс.

Он отметил, что сейчас важно налаживание тесных связей между городами Латвии и Донецкой области. «Я верю, что рано или поздно Донецкая область снова объединится. Сейчас мы начнем работу на территории, подконтрольной легитимной украинской власти. Со стороны Латвии процедуры согласования уже завершены, мы начинаем передавать документы украинской стороне. Фактически вопрос создания консульства находится на завершающем этапе», – отметил посол.

По словам Юриса Пойканса, почетным консулом может стать Александр Павенко. Он с 2014 года предоставляет в Славянске помощь семьям ВПЛ и другим лицам, пострадавшим от конфликта, сотрудничает с правительством Латвии. Окончательно имя консула будет объявлено после согласования с украинской стороны.

Как сообщалось ранее, на Донетчину прибыл гуманитарный груз от Латвийской Республики для гражданского населения, проживающего вблизи линии разграничения.

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