Будет ли Украина выплачивать пенсии на неподконтрольном Донбассе, – мнение

Говорить о том, что Украина в ближайшее время начнет выплачивать пенсии на неподконтрольных территориях Донетчины и Луганщины, пока нецелесообразно. Такое мнение высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

«Я знаю практику Красного Креста и других международных организаций. На самом деле у них нет доступа ко всем оккупированным территориям, у них нет доступа к этим людям. Есть желание, но нет механизма выполнения», – сказал он.

«Пока не будет известен механизм выполнения, и кто будет распределять эти деньги, которые будут перечисляться, до этих пор говорить, что можно обеспечить права пенсионеров, которые проживают на оккупированных территориях и не имеют возможности пересекать линию разграничения, пока что нецелесообразно. Этот вопрос должен быть изучен, должен быть четкий и прозрачный механизм доступа, а уже потом мы можем говорить о чем-то предметно», – считает Кулик.

Как сообщалось ранее, глава Министерства по делам ветеранов и временно оккупированных территорий Оксана Коляда заявила, что ведомство планирует рассмотреть возможность выплаты пенсий для украинцев на неподконтрольных территориях Донетчины и Луганщины при помощи международных организаций.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Наш. Макси-ТВ»

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