На Донетчине экс-член НВФ «ДНР» сдался полиции

В Селидово (Донецкая обл.) правоохранителям сдался 45-летний местный житель – бывший член незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает отдел коммуникации Покровского отдела полиции Донецкой области.

Так, в конце мая 2014 года в Селидово незнакомый мужчина подошел и предложил ему вступить в ряды «ополчения». За работу обещали платить по 200 грн в день, а также давать продукты питания. Такие условия труда казались мужчине привлекательными и он согласился.

Сначала новоиспеченный член НВФ помогал возводить оборонительные сооружения на мосту вблизи села Карловка. После окончания строительства мужчина получил позывной «Малыш» и заступил на блокпост, где в его обязанности входили проверка автотранспорта и документов у лиц, которые двигались со стороны села Галициновка. «Периодически с нами проводили занятия, на которых показывали и рассказывали, как собирать и разбирать ручные гранаты, ставить и снимать растяжки», – рассказал экс-член НВФ.

По информации полиции, в рядах НВФ мужчина находился до июля 2014 года, после чего добровольно их покинул. «Покинул, потому что мне не нравилось отношение со стороны представителей фейковой республики как ко мне, так и к гражданскому населению. А деньги за службу мне так и не заплатили, только давали продукты питания», – признался мужчина.

По возвращении домой мужчина вел скрытый образ жизни, передвигался в городе исключительно в ночное время, так как переживал о содеянном, всячески скрываясь от правоохранительных органов. «Узнав из средств массовой информации о том, что существует программа "Возвращайся домой", которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности, я решил воспользоваться шансом и обратиться в полицию», – сказал мужчина.

Сейчас в отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.

В полиции напоминают, что согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины в случае, если лицо не совершало тяжких преступлений против людей, добровольно покинуло ряды НВФ и рассказало об этом правоохранителям, ему предоставляется гарантированный государством шанс на мирную жизнь без уголовной ответственности.

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