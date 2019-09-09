Луганщина: Гражданка России пыталась попасть в Украину за взятку

Сегодня, 9 сентября, в пункте пропуска «Меловое» (Луганская обл.) россиянка предлагала пограничникам взятку. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины на своей странице в Facebook.

Так, гражданка России, 1969 года рождения, прибыла в пункт пропуска ночью. Она направлялась пешком из РФ в Украину. «Во время прохождения пограничного контроля женщина предложила охранникам государственных рубежей неправомерную выгоду в размере 1 тыс. российских рублей. Таким образом, она пыталась беспрепятственно попасть в Украину», – говорится в сообщении.

Пограничники от неправомерной выгоды отказались и направили в компетентные правоохранительные органы сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины. Продолжаются следственные действия.

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