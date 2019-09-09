Ситуация в пунктах пропуска днем 9 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 9 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Евгений: «11:08. На Александровском ДНР-посту в Донецк 15 льготы, 30 основной. Пропускают 3+3 с интервалом около 12 минут»;

Алексей: «12:49. "Каргилл" в Украину 15 общей. Пеших 0»;

Ludmilka: «14:07. "Каргилл" из Донецка нет машин, в Донецк за час прошли»;

Luka: «14:11. "Каргилл", выезд – пусто».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«В»: «10:17. Еленовка из Донецка машин 15-20. Прошли минут за 20»;

«В»: «10:36. Новотроицкое из Донецка аналогично»;

Максим: «11:56. Такого у меня еще не было, приехал в Еленовку в 11:20. В Новотроицке был в 11:50».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «13:17. 8:15 со стороны Станицы "сквозняком", в сторону Станицы полный навес».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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