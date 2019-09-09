В «ДНР» рассказали подробности смертельных ДТП (Фото)

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие выходные зарегистрировали 14 ДТП с пострадавшими, в которых 6 человек погибли, 20 получили травмы, а также 8 автопроисшествий без пострадавших. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Так, смертельное ДТП, в котором погибли 5 человек произошло в субботу, 7 сентября, около 16:00 на автодороге Донецк – Харцызск – Амвросиевка – КПП «Успенка». «На въезде в г. Амвросиевка произошло столкновение автомобилей ЗАЗ-110307-40 и автомобиля DAF FT 95XF480 с полуприцепом. В результате ДТП 46-летний водитель и четыре пассажира автомобиля ЗАЗ-110307-40, среди которых полуторагодовалый ребенок, от полученных травм скончались на месте ДТП», – говорится в сообщении.

Еще одна смертельная авария произошла в воскресенье, 8 сентября, в Пролетарском районе Донецка. «На автодороге Донецк – Моспино произошло столкновение автомобилей ВАЗ 21104 и ВАЗ 2101. После столкновения автомобиль ВАЗ 2101 выехал за пределы проезжей части влево по ходу своего движения, где опрокинулся. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ 21104 получили телесные повреждения, 61-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101 от полученных травм скончался на месте происшествия», – заявили в «полиции».

«В этот же день в Куйбышевском районе Донецка водитель автомобиля Daewoo Lanos, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ЗИЛ. После столкновения автомобиль ЗИЛ выехал за пределы проезжей части вправо по ходу своего движения, где произошло опрокидывание кузова авто. В результате ДТП водители обоих транспортных средств получили телесные повреждения», – сообщили в «МВД ДНР».

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