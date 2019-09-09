Убийство женщины и разбой: В «ЛНР» «военный» получил «срок»

В «ЛНР» «военный суд» вынес «приговор» «военнослужащему» за совершение умышленных особо тяжких преступлений. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры республики».

Отмечается, что за убийство и разбой, совершенные 19 июня 2016 года, «судили» жителя неподконтрольной украинским властям Кадиевки (до переименования – Стаханов, Луганская обл.). «Подсудимый незаконно проник в дом по месту проживания потерпевшей, где причинил смерть последней, после чего похитил имущество, принадлежащее ей, которым, впоследствии, распорядился по своему усмотрению», – говорится в сообщении.

«В ходе предварительного и судебного следствия подсудимый свою вину не признал, в содеянном не раскаялся, отрицал причастность к совершенным деяниям», – заявили в «прокуратуре».

Уточняется, что «подсудимый» пытался добиться «апелляции», однако ему оставили «приговор» без изменений. Житель Кадиевки «осужден» к 17 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Читайте также: