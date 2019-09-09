«Большая сделка» по Донбассу между Россией и США: Миф или реальность

«Большая сделка» по Донбассу между США и Россией – это скорее миф, чем возможная реальность. Такое мнение высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По его словам, Россия пытается вернуться в клуб мировых лидеров и навязывать свой мировой порядок на международной арене. «В этой ситуации нового российского неоимпериализма РФ будет постоянно входить в конфликт интересов со всеми игроками – и со своей периферией, и с глобальными игроками. Тактически в каких-то элементах, конечно, Трампу Россия выгодна, и была бы выгодна перезагрузка отношений. Но Россия является фактором критики самого Трампа со стороны демократов», – отмечает Кулик.

Эксперт акцентировал, что сближение США с Россией, как это пытается сделать американский президент Дональд Трамп, нанесло удар по его рейтингу, поскольку в Америке очень много противников этого в политических элитах. «Если бы было бы соглашение, которое бы предусматривало долгоиграющую стратегию, то украинский кейс был бы одним из этих кейсов. Трамп попытается как вариант для американско-российского сближения использовать Украину для этой перезагрузки, но до "большой сделки" между США и Россией очень далеко», – считает аналитик.

«Я думаю, что "большая сделка" – это больше миф, чем реальность, потому что тот же Трамп ограничен в своих действиях. Да, сейчас он – единственный кандидат от республиканской партии, у него нет внутренней конкуренции, но это не значит, что у него гарантирована победа на следующих выборах… До сближения Путина и Трампа очень далеко. Это больше избирательная риторика», – добавил Кулик.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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