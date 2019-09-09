Переходим на росстандарты: В Донецке перестали работать платежные терминалы (Фото)

Во временно неподконтрольных украинскому правительству Донецке и Макеевке перестали работать платежные терминалы. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщают местные жители в социальных сетях.

«Терминалы по всему городу не работают или это проблема отдельных районов?» – задает вопрос местная жительница.

В комментариях пользователи отмечают, что терминалы не работают уже некоторое время и объясняют это тем, что «банки ДНР» переходят на «российские стандарты».

Виктория: «В Макеевке тоже не работают»;

Тата: «Переходим на рос. стандарты, говорят»;

Ольга: «Они уже несколько дней не работают, с субботы точно»;

Ирина: «У них в отделениях перебои пока в работе, в связи с переходом на новые счета. Скорее всего и терминалы по этой причине не работают»;

Оксана: «Коммунальные услуги не могу с 2 числа оплатить».

При этом пользователи отмечают, что некоторые терминалы все же работают.

Олена: «Мирный – работают»;

Елена: «Калинина, Первый Республиканский утром работал»;

Алина: «Была в Грин Плазе 10 минут назад, и работал точно»;

Наталья: «И в Республиканском на Маяке работает один из 3-х»;

Елена: «В банке их терминалы работают, я там на днях пополняла счета».

Также дончане жалуются, что им задерживают зарплату.