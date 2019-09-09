Переходим на росстандарты: В Донецке перестали работать платежные терминалы (Фото)

Переходим на росстандарты: В Донецке перестали работать платежные терминалы (Фото)

ДН

09.09.19 17:07dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольных украинскому правительству Донецке и Макеевке перестали работать платежные терминалы. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщают местные жители в социальных сетях.

«Терминалы по всему городу не работают или это проблема отдельных районов?» – задает вопрос местная жительница.

В комментариях пользователи отмечают, что терминалы не работают уже некоторое время и объясняют это тем, что «банки ДНР» переходят на «российские стандарты».

  • Виктория: «В Макеевке тоже не работают»;
  • Тата: «Переходим на рос. стандарты, говорят»;
  • Ольга: «Они уже несколько дней не работают, с субботы точно»;
  • Ирина: «У них в отделениях перебои пока в работе, в связи с переходом на новые счета. Скорее всего и терминалы по этой причине не работают»;
  • Оксана: «Коммунальные услуги не могу с 2 числа оплатить».

При этом пользователи отмечают, что некоторые терминалы все же работают.

  • Олена: «Мирный – работают»;
  • Елена: «Калинина, Первый Республиканский утром работал»;
  • Алина: «Была в Грин Плазе 10 минут назад, и работал точно»;
  • Наталья: «И в Республиканском на Маяке работает один из 3-х»;
  • Елена: «В банке их терминалы работают, я там на днях пополняла счета».

Также дончане жалуются, что им задерживают зарплату.

  • Виктория: «И з/п еще не дали за август»;
  • Леся: «Зарплату еще не дали за июль».

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