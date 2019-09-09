Переходим на росстандарты: В Донецке перестали работать платежные терминалы (Фото)

Во временно неподконтрольных украинскому правительству Донецке и Макеевке перестали работать платежные терминалы. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщают местные жители в социальных сетях.
«Терминалы по всему городу не работают или это проблема отдельных районов?» – задает вопрос местная жительница.
В комментариях пользователи отмечают, что терминалы не работают уже некоторое время и объясняют это тем, что «банки ДНР» переходят на «российские стандарты».
- Виктория: «В Макеевке тоже не работают»;
- Тата: «Переходим на рос. стандарты, говорят»;
- Ольга: «Они уже несколько дней не работают, с субботы точно»;
- Ирина: «У них в отделениях перебои пока в работе, в связи с переходом на новые счета. Скорее всего и терминалы по этой причине не работают»;
- Оксана: «Коммунальные услуги не могу с 2 числа оплатить».
При этом пользователи отмечают, что некоторые терминалы все же работают.
- Олена: «Мирный – работают»;
- Елена: «Калинина, Первый Республиканский утром работал»;
- Алина: «Была в Грин Плазе 10 минут назад, и работал точно»;
- Наталья: «И в Республиканском на Маяке работает один из 3-х»;
- Елена: «В банке их терминалы работают, я там на днях пополняла счета».
Также дончане жалуются, что им задерживают зарплату.
- Виктория: «И з/п еще не дали за август»;
- Леся: «Зарплату еще не дали за июль».
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