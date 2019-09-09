Укладку асфальта на трассе Запорожье-Мариуполь обещают завершить к 1 октября

Дорожные работы по укладке асфальта на трассе Запорожье-Мариуполь закончатся к 1 октября. Еще две недели останется на разметку, установку знаков и приведение в порядок обочин. Об этом в интервью «Цензор.Нет» сообщил руководитель программы «Региональное развитие» Украинского института будущего, советник бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик.

«На совещании президент задал очень простой вопрос: что нужно сделать, чтобы эту трассу, которая строится уже 3 года и по плану должна строиться еще столько же, сделать к октябрю. Потому что после 1 ноября грех делать трассу – уже дожди начинаются и снег. Плюс в Мариуполе состоится большой экономический форум. Мы посчитали и сказали, что трассу за это время можно сделать», – сообщил Юрий Голик.

По его словам, работа ускорена за счет большего количества смен и техники. Как член рабочей группы по строительству дороги Запорожье-Мариуполь Юрий Голик лично следит за ходом работ.

«Поскольку у меня больше возможностей и свободного времени, то я могу выезжать на место работ постоянно, причем не делая из этого события и, таким образом, видя реальное положение дел на трассе, а не красивую картинку, которую рисуют каждый раз специально под приезд "начальства". Плюс я очень хорошо понимаю, что такое построить трассу. Больше, чем мы в Днепропетровской ОГА, за 4 года дорог не построил никто в стране», – подчеркнул он.

Таким образом, добавил Голик, по этой трассе будет использован «совершенно другой подход». «Если он будет удачным, а мы уверены, что он будет удачным, то будет по всей стране. Нужно делать быстро и на вчера», – отметил он.

Напомним, в Донецкой области участок трассы национального значения Н-08 от Мариуполя до Запорожья ремонтируют днем и ночью.

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