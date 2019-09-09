ВНО-2020: В Донецком центре оценивания качества образования назвали даты проведения и объявления результатов

График проведения внешнего независимого оценивания определяется в соответствии с утвержденным Министерством образования календарным планом проведения внешнего независимого оценивания учебных достижений лиц, изъявивших желание поступать в учреждения высшего образования в 2020 году. Об этом сообщает Донецкий центр оценивания качества образования.

Так, в 2020 году внешнее независимое оценивание начнется 21 мая с математики. Также в мае выпускники школ сдадут тесты по украинскому языку и литературе и физике. ВНО по другим предметам состоится с 1 по 15 июня 2020 года.

Объявление результатов участников внешнего тестирования по математике и физике состоится не позднее 12 июня; объявление результатов по украинскому языку и литературе, иностранным языкам и истории Украины – не позднее 20 июня; объявление результатов по биологии, географии и химии – не позднее 24 июня.

Дополнительная сессия ВНО для участников, которые не смогли принять участие в основной сессии тестирования по уважительным причинам, пройдет в период с 25 июня по 17 июля 2020 года.