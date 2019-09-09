В Донецкой области работают 29 ЦПАУ, – Кириленко (Видео)

На сегодня, 9 сентября, в Донецкой области работают 29 Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Также административные услуги в области предоставляются на дому. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По данным главы области, за I полугодие 2019 года ЦПАУ предоставили 256,1 тыс. админуслуг. В течение 2018 года – 392,3 тысячи.

А на дому административные услуги жители могут получать в 11 городах, районах и объединенных территориальных громадах (ОТГ), благодаря мобильным кейсам, приобретенным местными громадами и организациями. «Люди, которые имеют проблемы с передвижением, через своего представителя передают заявление в ЦПАУ, и мобильная бригада приезжает к ним домой. Работа с мобильными кейсами налажена в Дружковке, Мариуполе, Славянске, Марьинском районе и Лиманской ОТГ», – рассказал Кириленко.

Он добавил, что подобное оборудование уже приобретено для Константиновки, Краматорска, Покровска (до переименования – Красноармейск), Мангушского района, Бахмутской и Николаевской ОТГ.

Читайте также: