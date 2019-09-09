НВФ из минометов обстреляли район Зайцево

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) зафиксирован пока один факт нарушения пророссийскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ) режима перемирия.Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-сцентр ООС.

Так, сегодня, ровно в 11.00 противник открыл огонь из минометов 82-го калибра, с расходом восемь мин, в сторону наших позиций в районе Зайцево (Донецкая обл.). «Этот огневой налет, который по времени длился около часа, оккупанты провели со стороны н.п. Гольмовский (неподконтрольная украинской власти Горловка, Донецкая обл., – прим.). В ответ наши военнослужащие применили гранатометы, чтобы заставить противника прекратить огонь», – говорится в сообщении.

Военные отмечают, что ситуация остается вполне контролируемой украинскими защитниками. Потерь с начала текущих суток в рядах Объединенных сил нет.