Решил заработать: Парень спилил в ландшафтном парке дубы

Объявлено подозрение несовершеннолетнему парню, который с целью продажи древесины спилил дубов на 30 тыс грн. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«По согласованию с Краматорской местной прокуратурой несовершеннолетнему местному жителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 246 УК Украины, то есть незаконной порубки деревьев, причинившей вреда окружающей среде на сумму свыше 30 тыс грн.», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что 5 июня, с целью заработка денег от продажи незаконно добытой древесины, 16-летний парень вместе с двумя 19-летними друзьями прибыли на территорию урочища «Липовое-Большое», входящего в состав Регионального ландшафтного парка «Краматорский», и, с помощью бензопилы, спилили 12 деревьев породы дуб.

Сейчас юноше сообщено о подозрении в совершении инкриминируемого преступления и в региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи направлены материалы по его привлечению к участию в пилотном проекте «Программа восстановления для несовершеннолетних, которые являются подозреваемыми в совершении преступления».

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