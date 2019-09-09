«Украина против России»: Когда ЕСПЧ проведет заседание по делу

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) проведет заседание по делу «Украина против России» 11 сентября в 9:15. Об этом суд пишет на официальном сайте, сообщает ТК «Прямой».

В мае заместитель министра юстиции – уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лещина сообщал, что суд проведет заседание по делу «Украина против России» по Крыму 11 сентября.

Украина обвиняет Россию в нарушении ключевых прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека – право на жизнь, нормы о запрете пыток, незаконного лишения свободы, похищения людей, нарушения свободы слова и тому подобное.

23 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию по Украине, в которой осуждается нарушение прав человека во временно аннексированном Россией Крыму. 27 декабря 2018 года Кабинет министров Украины одобрил Стратегию информационной реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополя.

17 декабря Генассамблея ООН поддержала первую резолюцию по политике безопасности в Украине по милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также районов Черного и Азовского морей.