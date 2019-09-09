Нарушение техники безопасности: Механику шахтостроительного управления грозит реальный срок лишения свободы

Небрежность, в результате которой двое горняков получили термические ожоги, привела заместителя механика шахтостроительного предприятия на скамью подсудимых. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Красноармейской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины относительно 39-летнего заместителя механика шахтостроительного предприятия, чьи действия привели к травмированию двух работников шахты в Покровского районе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что 11 июня 2017 года заместитель механика подземной горнопроходческой участке № 1 ОСП «Горное управление» ООО «Шахтостроительная компания», получив устное распоряжение от главного механика по проверке величины напряжения на передвижной трансформаторной подстанции, привлек к работам двух подземных электрослесарей, не проведя с ними соответствующего электротехнического инструктажа, не предоставив наряда-допуска на работы в действующих электроустановках и допустив применение ненадлежащих средств измерительной техники.

В результате халатности при измерении напряжения возникла электрическая дуга и один из исполнителей работ, 31-летний горняк, получил термический ожог мягких тканей общей площадью 15%, а его 57-летний коллега – термические ожоги мягких тканей общей площадью 12% и ожоги дыхательных путей II степени.

За грубые нарушения требований Закона Украины «Об охране труда», Горного Закона Украины, «Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил безопасности в угольных шахтах» обвиняемому грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.