НВФ на неподконтрольном Донбассе отрабатывают наступательные действия

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса незаконные вооруженные формирования (НВФ) отрабатывают ведение наступательных боевых действий разными подразделениями. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщил со ссылкой на данные военной разведки во время брифинга представитель пресс-центре Минобороны Украины полковник Александр Мотузяник,

Так, одной из приоритетных задач для командования соединений и частей НВФ во время учений, которые проводятся на временно неподконтрольной территории, определены отработка вопросов ведения активных, в т. ч. наступательных боевых действий мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями, с развертыванием пунктов управления в новых районах.

«В связи с этим возросла интенсивность поставки с территории России материально-технических средств и имущества военного назначения автомобильным транспортом через неконтролируемые участки границы, в т. ч. в объезд пунктов пропуска. Потребность оккупантов в дополнительных ресурсах обусловлена ​​изменением направленности мероприятий боевой подготовки российских оккупационных войск», – говорится в сообщении.

Уточняется, что «ВС РФ увеличивает объемы поставок материально-технических средств для соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, с начала сентября этого года из РФ железнодорожным транспортом на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезено более четырех тысяч тонн горючего».