На Луганщине установят дополнительные передатчики аналогового телевидения

В Попаснянском районе (Луганская обл.) установят дополнительные передатчики аналогового телевидения. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания совместно с Министерством информационной политики Украины разработали План действий-2020 по развитию аналогового телевидения в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. «В частности, этим планом предусматривается установление дополнительных передатчиков аналогового телевидения в Попаснянском районе», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на прошлой неделе Нацсовет выдал разрешения на временное вещание в Попаснянском районе – телеканалам UA:ПЕРШИЙ (UA:ПЕРВЫЙ), UA:ДОНБАСС, UA:КУЛЬТУРА. «Согласно плану, сигнал программ Общественного вещания охватит стратегические участки линии разграничения», – уточняется в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины продлил до 31 декабря 2019 года аналоговое вещание на приграничных с Российской Федерацией территориях, а также в районах, которые граничат с временно неподконтрольными украинской власти территориями Донбасса.

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