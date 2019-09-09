Мы думали, что сгорим вместе с домами: МККК помогает жителям Болотного наладить жизнь

Международный Комитет Красного Креста в Украине помогает восстановить хозяйства жителям Болотного (Луганская обл.) после масштабных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба МККК.

«Прошлым летом мы думали, что сгорим вместе с домами. Вокруг все горело, а мы отчаянно пытались потушить огонь. И ветер сводил на нет все наши усилия. Восстановиться после пожара нам помогла гуманитарная организация. Так же, как и пять лет назад, мы выжили только благодаря продуктам из гуманитарной помощи», – рассказывает Нина из села Болотенное, что на Луганщине. Имущество его семьи сильно пострадало от лесных пожаров, вызванных детонацией мин.

Уже больше года Нина восстанавливает свое хозяйство. МККК помог семье, предоставив теплицу, садовые инструменты и семена овощей.

Такую же помощь в течение первого полугодия 2019 года получили около 10 800 семей по обе стороны линии соприкосновения.

«Наши коллеги продолжают распространять знания об опасности мин среди населения – в течение первых шести месяцев 2019 года сессии по минной безопасности проведены для 10 500 жителей Донбасса», – говорится в сообщении.