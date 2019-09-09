Отделался условным сроком: В Мариуполе суд вынес приговор несовершеннолетнему грабителю

В Мариуполе (Донецкая обл.) 17-летнего юношу и его ранее судимого старшего товарища осудили за ограбление женщины. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В суде доказано, что в мае 2018 года, примерно в 02:00, находясь в Центральном районе города, двое местных жителей, 17 и 20 лет, напали на одинокую женщину, которая возвращалась домой от подруги, и, удерживая ее за руки, отобрали сумку с вещами, чем нанесли материальный ущерб в размере 3 300 грн.

Учитывая, что несовершеннолетний грабитель полностью признал свою вину и искренне раскаялся в совершении преступления, суд назначил ему наказание, не связанное с лишением свободы, а именно – 4 года за решеткой с испытательным сроком на 1 год. Однако его старшему товарищу, ранее судимому, так не повезло, и ближайшие 4 года и 3 месяца он проведет в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа.