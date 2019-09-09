Окно возможностей для мира на Донбассе: Глава МИД Франции пояснил, что дал обмен между Киевом и Москвой

После обмена пленными между Украиной и Россией открылось «окно возможностей» для установления мира на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает со ссылкой на AFP «РБК-Украина».

Жан-Ив Ле Дриан приветствовал позитивные шаги Киева и Москвы по смягчению напряженности в отношениях между двумя странами.

Кроме того, он подчеркнул, что вопрос о снятии санкций с Российской Федерации пока преждевременен. «Пока еще не время отменять санкции. Мы наблюдаем новый настрой по сравнению с прошлыми годами, чему мы рады», – заявил министр иностранных дел Франции.

Напомним, в субботу, 7 сентября, в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков также заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может создать необходимые условия для выполнения Минских договоренностей.

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