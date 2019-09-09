В Украине посчитали переселенцев: Опубликованы новые данные

В Украине по состоянию на сегодня, 9 сентября, учтены 1 млн 407 тыс. 682 переселенца из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, что по состоянию на 2 сентября в Украине были учтены 1 млн 405 тыс. 184 переселенца. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 2 тыс. 498 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: